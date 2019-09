Fiera del Soco Artigiani in prima linea per le aziende

La Fiera del Soco come vetrina per le realtà produttive del territorio. È in base a questo principio che Confartigianato Vicenza ha deciso anche quest'anno di partecipare attivamente alla manifestazione fieristica grisignanese. «Per l’edizione 2019 - spiega Maurizio Facco, presidente mandamentale - abbiamo deciso di proporre alcune iniziative a sostegno delle imprese associate, che a Grisignano sono circa duecento, affinché trovino ulteriori soddisfazioni ed opportunità di business in questo storico e atteso appuntamento». Confartigianato proporrà perciò uno stand a disposizione delle aziende associate che si presentano per la prima volta alla Fiera; inoltre, tornerà la consolidata e positiva collaborazione dei Panificatori artigiani con l’Associazione “Proviamo Insieme per l’Handicap”. Infine, va ricordata l’area espositiva riservata alle imprese di Confartigianato con le loro novità. «In passato fiere e mercati avevano un’importanza chiave per l’economia delle attività produttive - spiega il delegato comunale Giuseppe Tacchetto - oggi, forse, questo aspetto è diventato marginale, ma fiere come quella di Grisignano non hanno perso la loro importanza». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.