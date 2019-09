Gli alberi non sono sicuri Il Comune ne taglia tre

Tre platani tagliati per questioni di sicurezza. È questa la decisione presa dall’Amministrazione comunale di Grisignano di Zocco che, assieme a Veneto strade e ai vigili del fuoco, ha provveduto al taglio della piante lungo via Roma durante la giornata di giovedì. Un provvedimento necessario dopo i danni causati dal maltempo che, a metà agosto, ha flagellato il territorio grisignanese, sradicando diverse piante e perfino spezzando uno dei grossi platani piantati lungo la strada regionale, in pieno centro. «In sinergia con i vigili del fuoco e con Veneto strade, che ringrazio per la collaborazione, abbiamo incaricato un agronomo di svolgere un’indagine sui platani piantati lungo via Roma - le parole di Stefano Lain, sindaco di Grisignano -. Purtroppo è emerso che tre piante sono state intaccate da un fungo, ovvero una malattia che le ha indebolite molto. Da fuori non sembra, ma una nuova ondata di forte maltempo potrebbe metterne a rischio la stabilità». Di qui, la decisione di tagliarle. «Abbiamo deciso di provvedere all’abbattimento immediatamente, così da garantire la sicurezza per chi transita in via Roma, anche in vista dell’imminente Fiera del Soco». Il taglio dei tre platani, potrebbe però non essere l’ultimo. «L’agronomo ci ha spiegato che anche le altre piante sono destinate ad essere intaccate da quel fungo, prima o dopo. È probabile dunque che entro qualche anno saremo costretti a far tagliare tutti i platani di via Roma, sempre per una questione di sicurezza». L’idea dell’Amministrazione è di preparare un piano per la piantumazione di nuovi alberi, che andranno a sostituire quelli abbattuti. «Conosciamo l’importanza degli alberi, sia per il decoro che per questioni legate all’ambiente - conclude il primo cittadino -. Vogliamo dunque sostituire ogni albero tagliato con nuove piante. Nel caso dei platani di via Roma, che sono circa una ventina, se saremo costretti a tagliarli, provvederemo a sostituirli con nuove piante, sempre lungo la via del centro». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini