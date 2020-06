I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in via Vela ad Asigliano Veneto per l'incendio di una macchina imballatrice di rotoballe. Nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Lonigo con un'autopompa e da Vicenza con due autobotti, hanno spento le fiamme della macchina operatrice e di una parte del campo agricolo incendiato oltre a una decina di rotoballe.

Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio dei vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore con la bonifica del luogo.