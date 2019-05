Comune, la sfida a due torna dopo dieci anni

Dopo un decennio Asigliano Veneto ritrova una stimolante competizione elettorale a due tra il sindaco uscente Fabrizio Ceccato con la civica “Fabrizio Ceccato sindaco” e Irene Brocchiello con la civica “Il futuro per Asigliano”. «Ho deciso di candidarmi al terzo mandato di fila per proseguire il percorso di crescita del paese con riconferma di una squadra di consiglieri che ha ben lavorato portando a termine quasi tutto il programma elettorale», commenta Fabrizio Ceccato, 48 anni, geometra. Tra i principali risultati ottenuti nel decennio amministrativo Ceccato cita «la realizzazione della palestra con spogliatoi, del parco giochi e del percorso ciclopedonale della vie Corridoni e Vela, la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della scuola primaria». «Ora - aggiunge - il nostro programma ha quali priorità la realizzazione di una lottizzazione residenziale gestita dal Comune per proporre lotti a prezzi agevolati, il completamento del parcheggio sull’area di via Roma a sud della Chiesa, l’integrazione della videosorveglianza con tre nuovi punti di ripresa, la sistemazione del parcheggio di via Corridoni con prosecuzione del percorso ciclopedonale». La presentazione di candidati e programmi avverrà venerdì alle 20.30 in municipio. A sfidare Ceccato c’è Irene Brocchiello, 44 anni, impiegata come ragioniera, che si candida a sindaco con la lista “Il futuro per Asigliano”. «Dopo varie esperienze in associazioni paesane (Pro Loco, Polisportiva, Ac Asigliano e Aido) e in parrocchia ho ritenuto opportuno impegnarmi nell’amministrazione comunale per dare una possibilità di scelta agli asiglianesi, favorire la crescita della comunità con un gruppo di giovani candidati e coinvolgere i cittadini e specie i giovani recependone i bisogni» sottolinea Irene Brocchiello. Quanto alle priorità del programma elettorale la candidata sindaco indica «la trasparenza amministrativa, la crescita economica, culturale e demografica di Asigliano, la valorizzazione dei prodotti agricoli, lo sviluppo dei servizi con reperimento dei necessari finanziamenti». La lista “Il futuro per Asigliano” si presenterà giovedì alle 20.30 nella sala civica comunale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felice Busato