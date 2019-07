Pienone all’incontro sull’agricoltura e le ville palladiane

Dalla Siena del 1300, al Veneto del 1500. Continuano gli incontri culturali della rassegna “Carta Bianca” organizzata da Mantegna Accademy, la scuola di impresa del gruppo Cereal Docks di Camisano. I cittadini del Paese degli acquisti hanno risposto in massa all’invito e, nei giorni scorsi, hanno affollato la sala convegni dove si è svolto l’incontro dedicato alla centralità dell’agricoltura nella vita delle ville del Palladio. Ospite e relatrice dell’evento culturale, Elena Cappellaro, guida turistica, interprete e traduttrice, che ha preso la parola dopo l’introduzione di Mauro Fanin, presidente del gruppo. «Le ville venete sono invidiate e copiate in tutto il mondo - ha esordito Cappellaro -. Cosa le rende così particolari? L’agricoltura». È iniziato così l’excursus che ha portato l’esperta di storia dell’arte a tracciare la storia delle ville, da quelle romane ai castelli medievali, passando per il rinascimento, fino ad arrivare all’epoca delle ville con funzione agricola di Andrea Palladio: figlio di un mugnaio, destinato a diventare uno dei più importanti architetti della storia. Dopo l’aggiunta delle celebri logge in marmo bianco nel Palazzo della Ragione (la Basilica Palladiana di Vicenza), Palladio divenne «un’ “archistar” - spiega Cappellaro -. Tutti lo volevano. Tra i cinquanta vicentini più ricchi, tredici erano committenti di Palladio». Non è mancato, infine, un appello lanciato dall’esperta: «Oggi le ville sono fragili - ha concluso Elena Cappellaro -. Io le definisco una specie da proteggere». Il prossimo appuntamento della rassegna Carta Bianca, è previsto a fine settembre. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.M.