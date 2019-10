Grido d’allarme per salvare villa Capra

«Sarà ricercata una soluzione con la Regione Veneto per l’utilizzo in comodato con finalità culturale del più importante monumento storico di Camisano». È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale camisanese, per recuperare villa Capra Barbaran, dimora del Seicento situata in aperta campagna, nella frazione camisanese di Santa Maria. La villa, che è di proprietà della Regione Veneto, appare ormai da oltre quindici anni prigioniera del degrado, circondata da una folta vegetazione e in totale stato di abbandono. Come anticipato dal sindaco Renzo Marangon durante una delle ultime sedute del Consiglio comunale, l’obiettivo dell’Amministrazione è dunque quello di ottenere un comodato d’uso dalla Regione, nella speranza di recuperare lo storico edificio. Un’ipotesi che ha sollevato perplessità tra i consiglieri di minoranza. «Come intende utilizzare villa Capra? -, ha chiesto Eleutherios Prezalis, consigliere del gruppo “Prezalis 2019” -. L’amministrazione può prendere questo fabbricato in comodato d’uso solo se è ristrutturato e funzionale, e per ristrutturare quella villa cinque o sei milioni di euro non bastano. Nella villa Capra non si può fare nulla, se non cercare di trovare qualche industriale amante delle belle cose, che spenda tutti questi soldi per ristrutturare quell’edificio». Scettico anche Giuseppe Maio, di “Camisano cambia”: «Ci vuole un progetto per villa Capra - le sue parole -. Va benissimo il comodato, però o si ha un progetto e un’idea da cui partire e a cui arrivare, o altrimenti rischia di essere semplicemente un’illusione. È estremamente importante recuperarla, ma è importante recuperare anche il circondario, perché una villa di quel tipo, inserita in un circondario degradato, diventa un problema». Il declino della storica struttura di Camisano, ha avuto inizio dopo il 2003, anno dell’ultimo importante lavoro di restauro effettuato sulla villa. Da allora l’edificio è caduto in uno stato di incuria, finendo all’asta (andata deserta) una prima volta nel 2011, con un valore stimato di 2 milioni e 600 mila euro. Non ha avuto maggiore fortuna l’asta del 27 settembre 2017, organizzata in attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà della Regione, andata anch’essa deserta, per un valore della villa stimato in 2 milioni e 100 mila euro. Nessun passo indietro da parte di Marangon: «Il comodato d’uso ci permetterebbe di non lasciarla in quelle condizioni. Sono stato qualche giorno fa a fare un sopralluogo e ormai non si riesce più nemmeno ad entrare nell’edificio. Non si può lasciare una villa, un bene del nostro Comune, in quelle condizioni, è un sacrilegio. Anche il coperto della chiesa della foresteria è in condizioni pericolose e all’interno ci sono degli affreschi importanti. Andremo in Regione chiedendo cosa vogliono fare della villa. Per lo meno che la diano a noi che facciamo la pulizia. Attività da fare? La villa dentro è recuperata al cento per cento e d’estate si potrà organizzare qualcosa sul porticato o all’esterno». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marini