Vini e sapori, Vicenza in vetrina E in anteprima la guida del GdV

I vini dei Colli Berici sfidano i grandi rossi dell’enologia mondiale durante la decima edizione di “Gustus, Vini e Sapori di Vicenza”. La degustazione si inserisce nel fine settimana dedicato al salone dei vini del territorio vicentino, in programma dal 12 al 14 ottobre a Villa Sangiantofetti Rigon di Ponte di Barbarano. Oltre a questa “sfida” enologica, sabato pomeriggio alle 18 ci sarà anche la presentazione della “Guida alle Eccellenze enogastronomiche”, curata dal giornalista del Giornale di Vicenza, Alberto Tonello, che coglierà l’occasione anche per illustrare nei dettagli la due giorni della prima edizione di “Gourmet Festival”, organizzata dal Giornale, il 26 e 27 ottobre, dalle 14 alle 19 a Villa Bonin, a Vicenza. La guida raccoglie il meglio dell’enogastronomia berica: cantine, ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie e gelaterie, panifici, birrifici e birrerie, distillerie e infine prodotti tipici. Durante la due giorni di Gourmet Festival invece si potranno degustare liberamente vini, birre, distillati, assaggiare pizze gourmet, piatti della tradizione, prodotti dop. La sera del sabato, alle 20 il galà “La Cena delle Stelle” con i piatti che hanno fatto la storia della cucina italiana. Costo 50 euro tutto compreso, info al 3930123393. Tornando a Gustus, l’appuntamento con la masterclass Taglio alla cieca: i Colli Berici tra i grandi del mondo è per domenica 13 ottobre alle 18, quando Gianni Fabrizio e Nicola Frasson, metteranno a confronto cinque vini rossi dell’area berica con altrettante etichette provenienti dai territori più vocati. «I vini dei Colli Berici – spiega Giovanni Ponchia, Direttore del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza – non hanno nulla da invidiare ad alcune delle etichette più quotate al mondo e questa degustazione alla cieca ci permetterà di dimostrarlo». Durante il fine settimana saranno ventuno le aziende del territorio vicentino che porteranno le loro etichette nelle sale del palazzo cinquecentesco immerso nei Colli Berici, dove troveranno spazio anche i banchi d’assaggio di alcuni produttori di specialità gastronomiche locali. Sabato 12 ottobre oltre alla presentazione della Guida ci sarà la degustazione Vicenza vista da Vinetia in cui Paola Bonomi di Ais Veneto presenterà e premierà i vini delle Doc Colli Berici e Gambellara. Novità di questa edizione è la partecipazione del Consorzio Gambellara: all’uva autoctona principe della denominazione è dedicata la degustazione di lunedì 14 ottobre alle 18 “Gambellara: tutte le sfumature della Garganega”, guidata dalla giornalista svedese Asa Johansson e da Claudio Serraiotto di Ais Veneto. Il banco d’assaggio sarà aperto al pubblico dalle 17 alle 22 di sabato 12 e dalle 16 alle 20 nei giorni di domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Il costo del biglietto è di 20 euro intero e 15 ridotto. •