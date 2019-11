Veleni all’asilo Finisce al Tar la guerra fra coop

Non c’è pace per l’asilo nido integrato comunale “Primo incontro” di Barbarano: dopo le proteste di inizio settembre dovute all’apertura ritardata di una settimana, l’affidamento della nuova gestione alla Cooperativa “Il Ponte” di Verona finisce davanti al Tar del Veneto. Questo ricorso, finalizzato a chiedere l’annullamento dell’assegnazione, ritenendola irregolare, è stato avviato dalla Cooperativa sociale “Le meraviglie” di Barbarano che aveva gestito l’asilo fin dalla sua nascita, nel 2009. La cooperativa di casa contesta la presentazione della documentazione da parte de “Il Ponte” oltre i tempi fissati e chiede al Tar di accertare se, come ritiene il ricorrente, le competenze professionali del personale siano conformi a quelle previste dal bando. Se il buon giorno si vede dal mattino, questo anno scolastico non era certo iniziato sotto i migliori auspici per il nido comunale. La concessione quinquennale alla cooperativa “Le meraviglie” era infatti scaduta il 31 luglio, ma solo il 27 agosto la Commissione convocata dalla Centrale Unica di Committenza gestita dalla Provincia aveva ufficializzato l’assegnazione della nuova gestione quinquennale alla cooperativa “Il Ponte”. Una scelta maturata dopo aver esaminato le proposte delle due cooperative inviate agli uffici comunali di Barbarano Mossano, che avevano predisposto il capitolato e pubblicato il bando di gara tramite il responsabile dei servizi sociali. La valutazione era stata fatta in base al progetto educativo e all’offerta economica e il ribasso proposto dalla cooperativa veronese si era rivelato determinante per la scelta attivata quindi alla fine di agosto. Troppo tardi per consentire al nuovo gestore di garantire un avvio delle attività entro i tempi previsti. Questo ha scatenato l’ira delle famiglie, costrette a ricorrere all’ultimo momento all’aiuto di nonni e baby sitter, mentre alcuni genitori esasperati hanno ritirato i figli, iscrivendoli ad altri asili. Al dente avvelenato delle famiglie si aggiunge adesso la presa di posizione della cooperativa che aveva gestito finora il nido comunale, a cui è stata preferita l’offerta economicamente più vantaggiosa de “Il Ponte”. «Siamo fiduciosi sul corretto operato della Commissione e dei nostri uffici» sottolinea il sindaco Cristiano Pretto, annunciando che il Comune si difenderà davanti al Tar con lo studio dell’avv. Dario Meneguzzo, mentre la Provincia si è affidata allo studio veneziano dell’avv. Maria Grazia Romeo. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 6 novembre. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Felice Busato