Torna il grande Presepio vivente

Al via l’ottava edizione del Presepio vivente più grande del Veneto. Oggi pomeriggio e domani dalle 13,30 alle 20 nelle storiche grotte naturali di San Donato, si potrà visitarel'edizione 2019 dal tema: “L’Albero della Vita”, firmata dal regista Antonio Gregolin, che si è lasciato ispirare dall’attualità. Un presepio che coniuga passato e presente: «Ogni volta è un autentico “parto” e una sfida –spiega Gregolin-, legare otto grandi scene animate con un preciso messaggio alla gente di oggi». Centinaia di comparse, luci e scenografie che richiameranno diecimila presenze tra i colli Vicentini. «La complessa macchina organizzativa è a pieno regime - afferma Antonio Gotter, coordinatore del Presepio -, con volontari affiancati da professionisti che non lasciato nulla al caso: dai dettagli delle scene, alla sicurezza dei luoghi, fino al confort d’attesa prima di entrare nel percorso presepistico che dura 50 minuti. C’è poi l’aggregazione sociale che è il nostro punto vitale: una piccola realtà del Basso Vicentino come la nostra che si compatta per unificare gli sforzi per raggiungere un obiettivo di ampio risalto regionale e nazionale». «Parliamo del maggior evento natalizio della Regione - aggiunge il sindaco Eugenio Gonzato -, svolto in un luogo collinare che ne aumenta le difficoltà e rischi, ma ne amplifica l’originale bellezza. Un presepio ormai rodato sul piano organizzativo, che migliora di volta in volta i servizi, certi di offrire un’immagine religiosa e culturale del nostro territorio che fa del “piccolo” motivo di crescita e vanto». Informazioni: 328 5875777 o sulla pagina fb Presepio Vivente Villaga. • © RIPRODUZIONE RISERVATA