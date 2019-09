La truffa con il vino gli costa altri 10 mesi

Dieci mesi di reclusione e 250 euro di multa. È la condanna inflitta dal giudice a Roberto Patti, di 39 anni, originario di Castelvetrano in provincia di Trapani e residente a San Martino Buon Albergo nel Veronese. Il fatto contestato all’imputato risale al 7 aprile del 2014. Quel giorno aveva truffato il legale rappresentante della società agricola Castello di Rubaro. Patti aveva acquistato 270 bottiglie di vino per un importo di 939 euro pagandole con un assegno annullato dalla banca che lo aveva emesso e quindi non esigibile. Il titolo di pagamento apparteneva a uno dei carnet del Banco di Sicilia non assegnati ad alcun conto corrente e annullati dall’istituto al momento della fusione per incorporazione con Unicredit. Patti era inoltre finito a processo per un fatto analogo che sarebbe avvenuto una settimana dopo a Barbarano. Avrebbe comprato con lo stesso modus operandi 120 bottiglie d’olio del valore totale di 1.099 euro. Per quella circostanza il giudice del tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere per carenza di querela. • © RIPRODUZIONE RISERVATA