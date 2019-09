CASTEGNERO. La notte scorsa, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Veneto a Castegnero per un'auto finita rovesciata, dopo la perdita di controllo dell'autista. Nell'impatto la donna è rimasta ferita insieme a un'altra passeggera.

L'auto dopo essersi cappottata è andata a sbattere contro la cancellata, che è stata in parte divelta, di un'azienda di lavorazione di carne avicola. I primi soccorsi sono stati dati dal personale della ditta impiegato nel turno di notte, che hanno sentito il botto.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l'auto, mentre le due donne ferite, di cui una sbalzata fuori dall'abitacolo, sono state stabilizzate dal personale del Suem 118 per essere trasferite in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.