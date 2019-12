In 5 mila per la poesia della Natività

Nel cuore dei Berici esistono scorci che non possono lasciare indifferenti: uno di questi è quello offerto da San Donato, a Villaga, che ogni due anni diventa scenografia ideale del Presepe vivente, una vera opera d'arte, studiata nei minimi dettagli, unica nel suo genere in Veneto, che richiama in pellegrinaggio, migliaia di persone. Si tratta di un luogo a forte impatto emotivo, un’antichissima barriera corallina lunga oltre trecento metri che, con le sue nicchie, sembra scavata nella roccia, un brandello per volta, offrendo un'immagine con vista mozzafiato sulle campagne e l'orizzonte prende la forma dei Colli Euganei. Ci sono persone di tutte le età, bambini festanti, giovani, carrozzine, anziani col bastone. Tutti a vedere questo percorso itinerante di duemila anni. Otto sono le scene in cui si snoda la rappresentazione e a mano a mano che ci si avvicina alla meta, è come se per alcuni interminabili istanti, si rimanesse soli, nonostante la folla, in un luogo in cui i pensieri sono gli unici a fare rumore. Si contempla, si interagisce con i figuranti che incarnano alla perfezione i propri ruoli, in un continuo rimando simbolico. Si viene catapultati dall’albero della vita all’Annunciata di Antonello da Messina, dall’annuncio ai pastori al discorso della montagna, dal tempo quadrato all’albero della natività, dal mercato della vita alla scena finale dedicata alle grandi madri, quattro prendono voce: da colei che ha perso la propria figlia portata via dal fumo di un camino in un campo di concentramento, alla madre di tutte le madri, che ha visto la luce più mirabile e la tenebra più oscura, passando per quella che ha il figlio dei colori della foresta per l’avidità dell’uomo, alla madre che colma di speranze, si è imbarcata e ha visto inghiottire dalle onde il suo piccolo mentre cercava un posto migliore in cui vivere. Un crocevia di storie, di epoche e di emozioni. Poi gli applausi, il ritorno al mondo reale. Si osservano da lontano i duecentocinquanta figuranti, si ascoltano i rumori dei mestieri di una volta, riecheggiano le parole, la musica si affievolisce e si continua a camminare, ma nel cuore un seme, un rinnovato messaggio di speranza. Ed ecco la gente nuovamente in cammino, c’è chi si ferma a ristorarsi, chi prosegue, chi si interroga e chi scatta foto. Mente e cuore di questa manifestazione, che si rinnova in ogni edizione e che coinvolge l’intera comunità di Villaga è Antonio Gregolin, che dedica quella di quest’anno al tema dell’albero della vita, nel nome della madre. Tanta la gioia del sindaco Eugenio Gonzato. «Questa ottava edizione conferma il successo dell’iniziativa, già oggi sono quasi cinquemila le persone giunte. Un segno di quanto la gente apprezzi questo evento che sta riscuotendo sempre maggiori consensi». Oggi pomeriggio replica. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilenia Litturi