Il canale Bisatto ha un nuovo scivolo per le imbarcazioni

Con la presenza degli amministratori di ben otto comuni dell’Area Berica e del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, è stato inaugurato a Barbarano Mossano lo scivolo di alaggio sul Canale Bisatto, realizzato dal Genio civile di Vicenza. L’opera permette il facile sbarco in acqua di natanti di piccole dimensioni e pescaggio per navigare il canale Bisatto da Barbarano fino a Battaglia Terme, passando per Lozzo Atestino, Este e Monselice, in un contesto paesaggistico e storico ambientale di notevole interesse. La struttura potrà anche essere utilizzata in caso di necessità dai mezzi di soccorso delle forze dell’ordine, in particola dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, nonché dagli addetti alla manutenzione delle sponde e dell’alveo del corso d’acqua. I dettagli sono stati presentati da Francesco Norbiato, geometra del Genio Civile e progettista dell’opera inserita in un contesto più ampio per la messa in sicurezza delle sponde e dei rivestimenti del tratto del fiume in comune di Barbarano Mossano. A fianco dello scivolo di alaggio è stata installata una bacheca della Regione Veneto che offre agli utenti notizie e istruzioni per l’uso del manufatto. Con l’occasione è stata anche scoperta una targa che ricorda Lucio Penzo, recentemente scomparso, storico presidente del Consorzio Pro loco Colli Berici Basso Vicentino, ideatore e promotore della manifestazione “Discesa del Bisatto” che ha riscoperto e ridato vita al fiume, e che è stato per molti anni animatore delle associazioni locali. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

E.GAR.