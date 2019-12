«Campioni di riciclo grazie ai limiti di peso»

È vicentino uno dei tre comuni più “ricicloni del Veneto. Si tratta di Castegnero, terzo nel rapporto annuale di Legambiente, incrociando i dati della Regione. Lo conferma con sorpresa il sindaco, Marco Montan, che dice di aver appreso la notizia dalla stampa: «Ho dovuto fare una verifica con Soraris per avere la conferma di questo traguardo che premia il Comune, ma ancor prima i cittadini che dimostrano grande senso di responsabilità». «Non abbiamo vinto nulla – precisa Montan -, semmai, ci è stato dato un riconoscimento morale che conferma come il lavoro intrapreso già dalla precedente amministrazione sta portando frutto». «Il cambio di marcia - continua -, lo abbiamo avuto nel 2017 con il passaggio di gestione dalla società PadovaTre (nel frattempo fallita) a Soraris. Sono leggermente aumentati i costi per i cittadini, ma è aumentato il ricavo dato dal riciclo». Oggi a Castegnero resta in funzione il porta a porta integrale per carta plastica e vetro ma, con il bidone da 120 litri dotato di microchip, se viene superato il peso stabilito, lo sforamento viene addebitato al cliente. «Quello che in realtà sembra una sanzione per il cittadino – precisa il sindaco -, in pratica porta benefici alla comunità in termini economici. Si ricicla e si guadagna di più. Abbiamo previsto due opzioni per i cittadino: portare il surplus direttamente all’ecocentro, risparmiando così sulla bolletta; oppure, avvalersi del sistema porta a porta domiciliato con una variazione di prezzo in caso di sforamento. In entrambi i casi questo funge da incentivo per il riciclo». Per il primo cittadino di Castegnero, questa è l’occasione per annunciare una novità nel sistema: «A breve, sarà possibile portare i propri rifiuti direttamente all’ecocentro di Costozza aperto ad ogni ora del giorno, purché dotati di budget d’ingresso. Stiamo lavorando in sintonia con il Comune di Longare per arrivare a questo servizio, che permetterà di avere un’area ecologica aperta 24 ore al giorno». Forse potrebbe spingere poi Castegnero a scalare ancor di più la vetta dei “recicloni” regionali. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Gregolin