Il Presidente della Regione Luca Zaia in diretta, fa il punto sulla situazione legata al coronavirus, sulla sua evoluzione in Veneto e sul piano di Sanità Pubblica del Veneto

Piano di Sanità Pubblica. «Prevenzione, capacità diagnostica (rete dei laboratori), assistenza territoriale, 118 e pronto soccorso, assistenza ospedaliera, i servizi informativi regionali: questi sono i pilastri del piano».



- rafforzamento dei 13 Covid Hospital, investimenti per 81milioni e 900mila euro

- terapie intensive passeranno da 494 (quelle di base, 44 private convenzionate) a 840.

- semiintensive da 85 a 663, le infettive da 165 a 1.085. Le semiintensive potranno diventare intensive, si tratta di 1016 posti.

- 16milioni e 100mila euro investiti per percorsi di pronto soccorso e triage.





Il bollettino del Veneto. «Il 18 maggio avevamo 18.950 positivi, oggi 20.135, questo è successo in 90 giorni. I nuovi positivi di oggi sono 164, ma vanno tolti quelli dell'ex caserma Serena a Treviso. Oggi in isolamento ci sono 5.212 contro 3.870 a maggio, ma noi facciamo seriamente la ricerca dei contatti per evitare nuovi contagi» spiega il governatore del Veneto, confrontando i dati di maggio con quelli odierni.

«I ricoverati a maggio erano 541 e oggi sono 111. Sono persone distribuite in tutto il Veneto e non in pericolo di vita. In terapia intensiva abbiamo 9 persone, il 18 maggio erano 51; molti entrano in terapia intensiva un giorno e poi escono». m

I morti dall'inizio pandemia sono 2078 (1.803 il 18 maggio).

Spiega Zaia: «I focolai sono sotto controllo, abbiamo il nuovo fenomeno dei positivi asintomatici, nel focolaio di Treviso ad esempio la quasi totalità è asintomatica».

I tamponi. «Abbiamo acquistato attrezzatura per i laboratori di microbiologia. L'investimento è al fine di poter fare tamponi a regime. Inoltre ci sono i test rapidi di nuova generazione. I test funzionano e l'Azienda Zero ha già fatto il bando per la manifestazione di interesse». Da 17 mila (potenziale) arriveremo a 32 mila.