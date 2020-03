«I modelli ci dicono che per noi la prossima settimana sarà determinante. Sarà la settimana che ci darà la direzione. È fondamentale osservare quali saranno i dati. Per questo prego tutti i cittadini: state tutti a casa questo week end, perchè ci permetterà di capire come evolve la situazione». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa dalla Protezione Civile.

LE RESTRIZIONI. «Questo fine settimana proporrò di rinnovare le restrizioni già in atto. Mi dispiace per i veneti, ma lo faccio per tutelare la loro salute e solo nel loro interesse. I dati positivi ci sono, visto che siamo in ritardo di almeno quattro giorni sul modello matematico». È un annuncio, nei fatti, già conosciuto, quello di oggi del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa del mattino dalla sede mestrina della Protezione civile.

I TEST RAPIDI. «A oggi la nostra capacità sui tamponi è di 10mila, stiamo puntando ai 20 mila al giorno. A questi si aggiungono una serie di attrezzature che riescono a fare 800 testrapidi al giorno, ma stanno arrivando 732.500 test rapidi cheandranno integrarsi ai tamponi. Un test che non sostituisce itamponi, ma che può darci una mano per sveltire le procedure». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa nella sede della Protezione Civile di Mestre. «Siamo riusciti tramite Aifa a far passare il protocollo della somministrazione dei farmaci sperimentali in via precoce ai malati sintomatici già in casa. È un salto unico. Una volta stabilito che uno ha un Corona - haspiegato -, ti avviamo l’infusione direttamente a domicilio, facendo in modo di limitare il più possibile l’ospedalizzazione. Si partirà in settimana».

CASE DI RIPOSO. «Siamo molto preoccupati per le case di riposo, dove ci sono paziente cronici, pluripatologici, che hanno qualche grana che sommata al Coronavirus ci porta al bilancio che tutti sapere. Noi non possiamo gettare la spugna e dare un colpo di chiave alle case di riposo e la chiudiamo lì. Noi vogliamo che tutti coloro che possono salvarsi dal virus si possano salvare». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa nella sede della Protezione Civile di Mestre. «Serve maggiore vigilanza, percorsi separati e verificare che i pazienti positivi siano isolati dagli altri e mettere in sicurezza chi ci lavora dentro», ha aggiunto.