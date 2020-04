Il governatore Luca Zaia in diretta:

A INIZIO MAGGIO LA FASE FINALE

"Secondo il nostro modello per i primi di maggio, salvo recrudescenze, si dovrebbe andare verso la fase finale. Ma dipenderà sempre dai nostri comportamenti. Non bisogna abbassare la guardia"

SIAMO GIA' NELLA "FASE 2"

"E' innegabile che siamo già nella Fase 2. La ripartenza sta già avvenendo. Quello che oggi è aperto in Veneto è autorizzato con i codici Ateco. Altre imprese hanno presentato richieste in deroga alle Prefetture e sono riuscite ad aprire grazie alla modalità del silenzio assenso. Ora dobbiamo salvaguardare la nostra salute e quella degli altri per questo sono da evitare scampagnate, passeggiate, picnic"

DISTANZA DA CASA

"Ripeto, la distanza da casa è "nelle vicinanze". Non si intende chilometri, non si vanno a fare passeggiate, ma ci si può sgranchire le gambe. L'uscita deve essere individuale"

USO DELLE MASCHERINE

"Quello che mi infastidisce è vedere gente che non usa la mascherina. Torneremo più liberi di prima, ma dobbiamo fare un percorso come si deve. La mascherina è una conditio sine qua non per venirne fuori, è fondamentale per limitare il contagio"

OSPEDALI VERSO RITORNO ALLA NORMALITA'

Da lunedì Schiavonia riaprirà il punto nascite. Avevamo detto che sarebbe stata una questione di mesi e adesso, 60 giorni dopo dal 21 febbraio, siamo già alla ripartenza degli ospedali. Piano piano torneranno tutti alla normalità.

SCUOLE, NO ALLA RIAPERTURA

"L’ho già detto, e resto convinto che le scuole non debbano riaprire, che sia troppo rischioso. I

nostri clinici dicono questo. Il virus alla volta di giugno, quando le scuole dovrebbero chiudere, circolerà ancora. Se si volessero riaprire gli istituti a maggio vorrebbe dire portare i ragazzi in un ambiente dove può circolare il contagio, e lo porterebbero nelle famiglie".

ESTATE? INQUIETANTI I BOX IN PLEXIGLASS IN SPIAGGIA

"L'estate? Non fasciamoci la testa prima di andare in ospedale. Il turismo veneto è in ginocchio, ma vedo ancora tanti operatori che non hanno ancora gettato la spugna. Ieri ho fatto una video conferenza e c'era il consigliere Calzavara che è anche un albergatore che ci ha detto che solo il 7 per cento dei turisti tedeschi, che sono molto fidelizzati, ha disdettato. Se ci sperano loro, perché non dobbiamo farlo noi? La storia dei box in plexiglass nelle spiagge è inquietante: facciamo le saune sotto il sole".

TRAPIANTI AUMENTATI NONOSTANTE EMERGENZA

"I trapianti fatti tra gennaio e aprile sono stati 162: in pieno periodo di Covid-19 abbiamo superato quelli fatti lo scorso anno, che nello stesso periodo furono 145. Siamo riusciti a non ridurre questa attività importantissima: è un bel segnale"