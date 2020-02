Non ha trovato riscontro l’ipotesi circolata in queste ore sui «pazienti zero» del coronavirus Covid-19 a Vò Euganeo, in Veneto. «Gli otto cinesi "indagati" sul piano epidemiologico sono tutti negativi.

«Siamo preoccupati se non troviamo il paziente zero», ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a Marghera. «Siamo preoccupati perché quello che sembrava un caso isolato coinvolge più regioni, dobbiamo adottare misure drastiche, e ci saranno con il nostro provvedimento», ha aggiunto Zaia.

Carnevale di Venezia a rischio per il Coronavirus? Questa la domanda dei giornalisti al governatore del Veneto, che ha risposto: «Oggi ci sarà, anche di più», con riferimento alle misure per contenere gli effetti del virus in Regione.

Ma da domani annullata anche la kermesse a Venezia insieme a tutte le feste pubbliche e private, fino al primo marzo»

Le altre misure adottate per evitare e frenare il contagio in Veneto: chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, università comprese e disinfezione di tutti i mezzi dei trasporti pubblici della regione. «Provvedimenti già decisi ieri ma adottati da oggi, dopo le consultazioni con il ministro» conclude Zaia.

IL NUMERO VERDE DELLA REGIONE 800462340. Attivato un numero numero verde 800462340 da stamattina dalla Regione Veneto per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con virus.

La decisione è stata presa alla luce del fatto che numerose persone stanno chiamando il 118 per chiedere informazioni sull’infezione, per evitare il sovraccarico delle centrali operative, che può avere delle conseguenze sul soccorso a persone che hanno effettivamente necessità di un intervento immediato.

Si raccomanda peraltro di chiamare il 118 in caso di difficoltà respiratoria, per richiedere l’invio immediato di un’ambulanza.

I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde 800462340 che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale.

IN ITALIA. «Abbiamo 132 persone risultate complessivamente positive al coronavirus, di cui due decedute e una guarita. Nel dettaglio sono 89 in Lombardia, 24 in Veneto, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio». Lo ha affermato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, incontrando i giornalisti per fare il punto sul coronavirus Covid-19 in Italia. Borrelli ha spiegato che «26 contagiati sono in terapia intensiva». Oltre tremila i tamponi eseguiti, «un livello elevatissimo di screening sanitario», ha proseguito il commissario all’emergenza.