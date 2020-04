«Martedì il Veneto non sarà più quello di oggi, nel senso che la ripartenza sarà avvenuta, parleremo ancora di misure ma saranno misure impraticabili, vista e considerata la mole di riaperture che ci saranno». Lo ha affermato il presidente regionale Luca Zaia, parlando con i giornalisti. «Non sono contrario alle aperture - ha precisato - ma bisogna però farle a rischio zero, o quasi. E i dispositivi, come abbiamo visto dai dati, se ce li hai funzionano. Il problema a questo punto non è riaprire tutto, ma mettere in sicurezza chi è presente alla riapertura. Se altri Paesi non hanno ’chiuso nientè vuol dire che avevano dispositivi che noi per la cittadinanza non abbiamo ancora», ha concluso.

«Penso che dopo il Dpcm si vada a conclamare che il lockdown non esiste più, parlare di misure restrittive non ha più senso». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Ho visto le filiere che si possono riaprire, dobbiamo dire che adesso abbiamo una "riserva indiana" con i poveri che non riescono ad aprire. Io programmo sapendo che non c’è il lockdown e mi concentro sulla protezione dei cittadini. Tema assembramenti e isolamento fiduciario non esiste più. La strategia cambia. Stiamo scrivendo un'ordinanza, con un cambio di strategia: ci concentriamo di più sui dispositivi di sicurezza.».

«Abbiamo la filiera della moda, la prima in Italia, che resta ferma. Come si fa a spiegare a Rosso o a Benetton che apre Finmeccanina e no uno che produce jeans?»

«I cittadini non devono pensare che il contagio sia finito, non bisogna abbassare la guardia. La mezza chiusura, il mezzo lockdown non esiste, a questo punto mettiamo i cittadini in sicurezza. Quando si aprirà tutto bisognerà pensare alla sicurezza, questo è il tema», ha spiegato ancora il Governatore in conferenza stampa.

«Agli imprenditori dico una cosa: se non avete mascherine non aprite. Soprattutto nelle aziende in cui c’è ammassamento, c’è tanta gente, poca distanza tra i lavoratori in spazi chiusi ci vogliono i dispositivi».

«Non sono state ascoltate le Regioni» nella redazione dell’ultimo Dpcm su Coronavirus. Lo ha sostenuto il presidente del veneto Luca Zaia. «Io chiedevo - ha aggiunto Zaia - l’avvio di una fase sperimentale fino al 3 maggio per il riavvio di molte imprese candidate a essere testate come modello. Ho detto che siamo pronti a pensare ad aperture sperimentali ma non è stato recepito», ha concluso.

«Oggi vi parlo di un bambino che è un fenomeno: Damiano Toniolo, 11 anni, che alleva galline di varie razze. Mi ha scritto una lettera e ha donato uova fresche e feconde da regalare alla Protezione civile che si possono mettere in incubazione per fare pulcini. E mi ha scritto tutte le istruzioni su come incubare le uova e gestire i pulcini, mi ha scritto persino il modello della macchina incubatrice. E poi dicono che il Veneto non ha futuro? Accetteremo le 25 uova, faremo nascere i pulcini e alleveremo le galline»