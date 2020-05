Zaia, l’intervista dei direttori

Il gruppo Athesis, editore tra gli altri de Il Giornale di Vicenza e L’Arena di Verona, inaugura da domani pomeriggio una delle novità editoriali legate alla rivoluzione comunicativa e di gestione di eventi imposta dall’epidemia di coronavirus: i “Digital events”.

Dalle 15.30 sul sito dei quotidiani www.ilgiornaledivicenza.it e www.larena.it sarà il governatore veneto Luca Zaia, protagonista assoluto della gestione dei quasi tre mesi di battaglia contro il Cod-19 nel sistema sanitario e nella società veneta, a rispondere a tutte le domande relative sia a questa vicenda che ha segnato la storia di tutti sia ad altri temi di attualità.

Zaia sarà intervistato in diretta dal direttore Luca Ancetti del Giornale di Vicenza e dal direttore Maurizio Cattaneo de L’Arena di Verona.



“Quale Veneto dopo il virus” è il tema scelto per il primo di questi appuntamenti battezzati “digital events” (l’organizzazione di format che sfruttano la possibilità di essere compresenti “a distanza” è una delle novità imposte dall’avvento del coronavirus) che diventeranno un ulteriore strumento di comunicazione del gruppo Athesis concentrato sugli approfondimenti da offrire al pubblico e ai lettori dei suoi quotidiani e fruitori dei siti.



Il presidente della Regione Veneto «parla in esclusiva - spiegano gli organizzatori del gruppo Athesis - alla vigilia della grande riapertura delle attività commerciali tra voglia di rinascita e sostegni che da Roma non arrivano, mentre la strategia del Veneto contro il virus è presa a modello nel resto d’Italia».



L’intervista in diretta a Zaia dei direttori dei quotidiani Athesis arriva infatti nel giorno cruciale della fase 2 che cerca di pilotare il ritorno alla normalità dopo il lockdown, pur con la necessità di convivere con un virus che non se n’è andato del tutto.

In queste ora infatti è atteso il decreto che il governo Conte deve emettere per stabilire quali attività escono dal blocco lunedì, e subito dopo lo stesso Luca Zaia potrà a sua volta firmare l’ordinanza sulle regole che verranno applicate in Veneto: il governatore infatti ha fatto capire che confida nel rispetto dell’accordo già raggiunto tra palazzo Chigi e Regioni per cui il decreto consentirà ai governatori di “allargare ulteriormente le maglie” per dare il via libera alle attività ancora ferme dal 9 marzo.



Sullo sfondo, ovviamente, anche altri temi di attualità come il decreto Rilancio varato dall’esecutivo con le misure per imprese e cittadini, la richiesta di autonomia del Veneto che passa in questi giorni proprio per la necessità di autogestirsi la fase 2, le elezioni regionali che sono slittate e che si dovrebbero tenere tra estate (lo chiede Zaia) e autunno (lo preferisce la maggioranza a Roma).