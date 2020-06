La diretta di Luca Zaia

«Oggi è una bella giornata, abbiamo iniziato con una dichiarazione importante del presidente Mattarella: "Il principio di autonomia, delle Regioni e degli enti locali, è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale". Ringrazio il presidente per aver voluto "consacrare" questa giornata: cinquant'anni fa infatti si votavano per la prima volta le regionali. Spero che qualcuno si stampi la dichiarazione di Mattarella e se la metta sul comodino visto e considerato che c’è ancora qualcuno che non ha capito che l’autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni. Ad alcuni viene l’orticaria quando gli parli di autonomia, li vedi in faccia, cominciano a cambiare colore. Ma l’autonomia è una vera assunzione di responsabilità e le parole di Mattarella vanno in questa direzione. Non viene percepita come un problema ma come una opportunità»

INCONTRO PER LA RIPRESA DELLE FIERE

«Domani incontro con il ministro Gualtieri per riprendere le fiere nel nostra regione. Abbiamo importanti poli fieristici, che hanno già perso molto, se saltano anche gli eventi dell'autunno sarebbe un danno troppo pesante per i bilanci»

MARTEDÌ SI CHIUDE PER LE ULTIME LINEE GUIDA

«Martedì conferenza delle Regioni importante perché nel frattempo l'assessore Lanzarin chiuderà i tavoli nazionali con i colleghi per le ultime linee guida che mancano: spettacoli, sale gioco, discoteche, grandi eventi...»

TURISMO, PERSI 35MILA POSTI DI LAVORO

«Abbiamo avuto questa mattina un incontro per parlare del comparto turistico: abbiamo perso d’ufficio 65 mila posti di lavoro, 35 mila solo della categoria turistica. Vorremmo presentare un progetto di promozione questa settimana. Gli elementi per il turismo sono due: portare turisti e garantire l’occupazione. Sono delle sfide. Se riusciamo a riempire con i turisti, abbiamo risolto metà del problema. Abbiamo perso giugno, ma almeno recuperiamo luglio e agosto».

UN SOLO POSITIVO, USIAMO LA MASCHERINA

«Da ieri un solo caso di positività in Veneto. Il contagio sta scendendo vorticosamente, i veneti sono stati bravi. Ma dobbiamo continuare ad usare la mascherina»

IL CASO UNIVERSITÀ MEDICINA A TREVISO

Il governatore Zaia è poi tornato sull’impugnativa, decisa dal Consiglio dei Ministri, della legge regionale che istituisce un corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, in accordo con l’Università di Padova. «Ho parlato con i ministri e mi sembrano disponibili nel trovare una soluzione. Sembra più un'impugnativa che arriva dagli uffici. Di certo noi siamo disposti ad andare anche davanti alla Corte Costituzionale se necessario e faremo i fuochi d'artificio».