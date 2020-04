«In base al testo del Governo stiamo lavorando a un’ordinanza da

ieri sera, sarà una proroga inserendo altri elementi dalla

nostra esperienza». Lo ha annunciato il presidente del Veneto,

Luca Zaia. «Il nostro modello dà indicazioni giuste - ha

ricordato Zaia - che questa settimana sarebbe stata cruciale,

abbiamo i primi numeri negativi ma è fondamentale non abbassare guardia», ha detto.

«Stiamo lavorando perché si possa ripartire e dopo Pasqua si vedrà se sarà possibile», ha assicurato Zaia, che ha sottolineato le difficoltà di settori come il turismo, in Veneto, ma anche ad esempio la moda, che se non si apre a breve salta la collezione autunno-inverno. Sono per una riapertura delle imprese, ma graduale e ragionata».