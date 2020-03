«Se il modello matematico è corretto, l'emergenza dovrebbe concludersi con fine maggio, inizio giugno. Resteranno dei malati residuali che però non impatteranno con l'organizzazione sanitaria. Ora stiamo affrontando una emergenza pari a quella della seconda guerra mondiale, fortunatamente durerà poco. Dobbiamo uscirne il prima possibile, poi ci vorrà una cura da cavallo per la nostra economia. Usciti da questa crisi, molto intensa per quanto breve, sono convinto che ci sarà davvero un Rinascimento».

«La ’tranchè brutta ce l’abbiamo ancora per tutto aprile, poi se il nostro modello matematico si conferma pensiamo di chiudere la partita per giugno -. Resteranno malati residuali fino a luglio, ma a quel punto saranno casi sporadici che non ci fanno impensierire sul piano delle terapie intensive. Tutti i Covid center che abbiamo creato, appena finita questa tragedia, spero da maggio a giugno, tornano com’erano prima, rifaranno quel che facevano prima, ma con attrezzature in più».

«Non capisco come sia possibile che continuino ad arrivare richieste di navi che vogliono attraccare qui. Non c'è posto. Abbiamo un programma per la sanità dei veneti, quelli che sono già qui nella regione, non c'è posto per altri in arrivo». Così Zaia nella conferenza quotidiana sul coronavirus.

«Tamponi? Non possiamo fare tamponi a tutti 5 milioni di veneti, ma abbiamo approntato un piano per fare il test a più persone possibile, ovviamente con una ratio, vale a dire chi è più a rischio di contagio e di contagiare altre persone».

«Sul Dpcm annunciato ieri sera sarà fondamentale capire quali aziende devono stare aperte». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, facendo il punto sull’emergenza Coronavirus. «Oggi - ha precisato - mi ha chiamato il fornitore di letti per le terapie intensive per dirmi che resta aperto, ma l’azienda plastica che gli fa gli stampi deve essere aperta, poi quella di trasporto, la ferramenta. Quindi ok la suggestione di Wuhan, ma Wuhan con l’epidemia aveva le fonderie aperte. Chiudere tutto tutto non è possibile». Riguardo poi alle discrepanze con l’ordinanza regionale sulla chiusura dei supermercati la domenica, per Zaia «se è norma gerarchica, cioè se il Dpcm sovrasta l’ordinanza si va in quella direzione, sennò confermiamo la nostra fino al 3 aprile. Che vuol dire - ha precisato - che i supermercati restano chiusi solo domenica prossima, peraltro».