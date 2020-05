TERAPIE INTENSIVE SOTTO I 100

«Giornata da ricordare: le terapie intensive sono scese sotto le 100 unità, siamo a 99. Il modello è stato confermato da questo numero, il trend in Veneto è in calo».

FASE 2, IN DIECI GIORNI CI GIOCHIAMO IL FUTURO

«Oggi molte aziende hanno riaperto e 1 milione e 200 mila veneti hanno ripreso le loro attività lavorative. In questa prossima settimana, o 10 giorni, ci giochiamo il futuro. Iniziamo un percorso di sorveglianza estrema, di grande preoccupazione per il rispetto delle regole, degli accorgimenti che sono stati suggeriti. Se i fosse una recrudescenza dei ricoveri, nelle terapie intensive dobbiamo tornare a misure restrittive».

NUOVA ORDINANZA NEL POMERIGGIO

Zaia ha annunciato una nuova ordinanza nel pomeriggio per specificare alcuni punti che ha anticipato nel corso della conferenza stampa:

- Ristoranti e mense sono chiuse ma possono erogare i servizi alle imprese in virtù di una serie di misure di sicurezza

- L’ospitalità potrà essere fatta per gli operatori sanitari provenienti da fuori regione

- Attività motoria o sportiva: include anche l'attività remiera, motociclismo e tiro a segno.

- Nei mercati all'aperto è ammessa la vendita di fiori, vestiti per bambini e libri.

- Accesso locali attività economiche, anche chiuse: consentito per lavori di vigilanza, pulizia, manutenzione

- Spostamenti territorio regionale: possibili con mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi. Consentiti spostamenti per fare acquisti al di fuori del comune di residenza (esempio, si può andare a fare la spesa in un altro Comune)

SCUOLE, PRONTO PIANO PER RIAPERTURA IN VENETO

«Mercoledì sarà presentato un piano per la riapertura di asili e centri estivi in Veneto. Noi siamo pronti, aspettiamo il vaglio della comunità scientifica».

ELEZIONI REGIONALI

«Trovo di buonsenso l’apertura del ministro Boccia sulla possibilità di svolgere le elezioni regionali già nel mese di luglio. Lo scenario va, giorno dopo giorno, sempre più consolidandosi a livello di diffusione del virus, che da noi è in calo da 24 giorni. Bisogna approfittare della prima finestra utile in sicurezza».

FASE 2 E IL POST DI ZAIA SU FACEBOOK

«Oggi un milione e 200.000 veneti tornano alle loro attività - ha scritto questa mattina Luca Zaia sulla sua pagina Facebook -. Rispettiamo le norme, non pensiamo che l'emergenza sia alle spalle. Bisogna che nei prossimi 10 giorni i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive non risalgano, altrimenti si richiude, si torna alla casella di partenza. E se partisse di nuovo, il contagio sarebbe una tragedia. Ora dobbiamo abituarci pian piano ad un percorso verso la normalità, e la normalità per un periodo della nostra vita sarà con la mascherina. Chi non la porta è un irresponsabile. L'incoscienza di pochi non comprometta la libertà di tutti! Forza Veneti!».