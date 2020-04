«Il trend è confermato: i veneti stanno facendo un lavoro eccezionale e mi fanno sentire orgoglioso di rappresentarli vedendo come stanno rispettando le regole. Io non ho visto scampagnate». Ha esordito così il governatore Luca Zaia nella consueta conferenza stampa quotidiana, illustrando i nuovi dati sul coronavirus in Veneto.

DPCM, IMMAGINO NOVITÀ NELLE PROSSIME ORE

«Oggi alle 15 ci sarà una cabina di regia con il Governo e stasera alle 19 avremo una conferenza con i presidenti di regione: quindi immagino che ci saranno notizie e novità nelle prossime ore. Forse sta prendendo realtà l'apertura delle imprese quota parte per domani, lunedì 27 aprile. Immagino che il governo stia accelerando: stanno prendendo qualche decisione. La Fase 2 sta di fatto prendendo sempre più corpo: potrebbe esserci un dpcm a notte fonda o domani mattina presto»

FASE 2, PRONTI A RACCOGLIERE LA SFIDA

«La Fase 2? Siamo pronti a raccogliere la sfida, rispettosi delle indicazioni che arrivano dal comitato tecnico scientifico nazionale. Dobbiamo decidere se aspettare la scomparsa del virus o se accettiamo la convivenza»

MASCHERINE E OBBLIGATORIETÀ

«Mascherina obbligatoria o no? Credo che il comitato scientifico dovrà dare una risposta definitiva in tal senso. I dati ci dicono che la mascherina è fondamentale per limitare la diffusione del virus. Utopico comunque pensare che si riapra senza mascherine, ve lo dico, il nuovo Dpcm non toglierà l'obbligo della mascherina per uscire di casa»

FORSE LA APP NEL PROSSIMO DPCM

«Ho l’impressione che nel prossimo dpcm ci sarà l’introduzione dell’app». Lo sostiene il governatore del Veneto Luca Zaia, sottolineando che a livello nazionale «deve essere risolto il grosso problema della privacy».

VENETO, PERSI 50MILA POSTI DI LAVORO

«Per colpa di questa crisi in Veneto stiamo perdendo 50mila posti di lavoro, dei quali 35mila del settore turistico», ha ribadito Zaia. «Va fatta una grande riflessione su questo, perché il comparto del turismo è veramente in ginocchio»

OSPEDALI, VISITE SPECIALISTICHE DAL 4 MAGGIO

«Le visite specialistiche negli ospedali veneti, probabilmente, riprenderanno il 4 maggio ma mi raccomando, essendo gli ospedale un luogo ad alto rischio di contagio, di indossare sempre le mascherine. In settimana presenteremo il piano: consegneremo le mascherine all'ingresso e prederemo la temperatura all'entrata»

LE MIE ORDINANZE IN LINEA CON LE DIRETTIVE DEL GOVERNO

«La nostra ordinanza, ribadisco, è stata fatta recependo le direttive del governo. Cimiteri? Non c'è nessun dpcm che ha chiuso i cimiteri, così come non sono mai state chiuse le chiese, sono state vietate le messe. Nessun conflitto: i prefetti rappresentano il Governo e io i veneti. Ho un ottimo rapporto con loro, capisco le loro difficoltà. Io, con le mie ordinanze, seguo semplicemente le carte del Governo»