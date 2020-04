Ancora lite tra Regioni sulla questione delle riaperture e della "Fase 2". Ad andare all'attacco è il governatore del Veneto Luca Zaia dopo che nei giorni scorsi il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva parlato della possibilità di chiudere i confini della Regione.

«Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali allora fanno loro l'autonomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord« ». Lo ha sottolineato stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia durante la quotidiana conferenza stampa sull'epidemia in Veneto.

«Mettetevi nei panni - ha aggiunto Zaia - di un cittadino che sale in treno. Se si chiudono i confini regionali verranno tutti soppressi, il Frecciarossa sarà fermo, nessun tipo di trasporto verrà autorizzato. Che proposta è? Se poi c'è qualcuno che vuole preservare un'area delicata, ad altissima popolosità o con persone a rischio, è comprensibile, ma se dicono che chiudono i confini regionali mi dicano come fare». «E io - ha concluso - non ho mai firmato ordinanze per chiudere».