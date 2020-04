Il Veneto è la regione più virtuosa, sul fronte spostamenti e visite ai negozi, a seguito delle restrizioni per il contenimento dell’epidemia del coronavirus.

Secondo una rilevazione di Google, in tutte le regioni italiane gli spostamenti e le le visite ai negozi alimentari e alle farmacie in media sono calate dell’85%, ai ristoranti e bar del 95%, ai parchi del 90%, ai mezzi di trasporto dell’87%, ai posti di lavoro del 63%, la permanenza nelle zone residenziali è cresciuta del 24%.

Con punte di -95% e -94% di viste ai negozi di alimentari in Veneto ed Emilia Romagna, mentre la Lombardia - la più colpita dall’epidemia - è sotto la media con -81%.

I dati - che arrivano nei giorni in cui si discute di un’app nazionale per i tracciamenti, con diverse regioni che hanno già messo in atto proprie soluzioni - prendono in considerazione la seconda metà di febbraio e il mese di marzo, sono aggiornati fino al 29 marzo. E sono contenuti in un rapporto sulla mobilità stilato da Google in 131 paesi del mondo, quindi anche in Italia, sulla base delle localizzazioni attivate dagli utenti sulle mappe.

«Sono dati aggregati e anonimizzati nel rispetto della privacy» spiegano da Google.

La fotografia di un’Italia che si è fermata può aiutare a comprendere la geografia degli spostamenti essenziali e come sono cambiati dopo le misure restrittive messe in atto dal governo. I valori percentuali della Lombardia sono in linea con quelli nazionali con un calo delle viste agli alimentari (-81%)

però più contenuto che in Veneto (-95%) e in Emilia Romagna (-94%). Simili nelle tre regioni l’uso del trasporti (il calo si attesa tra l’88% e l’89%) e l’aumento della permanenza nelle zone residenziali (tra il 24% e il 25%).

La situazione cambia nel Lazio e in Campania, dove i cali delle visite agli

alimentari sono meno sensibili (rispettivamente -76% e -78%), mentre raggiungo i livelli del Veneto in Trentino e Friuli (-94%), Sicilia (-93%), Sardegna e Calabria (-92%).



«Abbiamo preparato questo rapporto - spiega Google - peraiutare gli utenti e i funzionari della sanità pubblica a capiremeglio la risposta alle misure di allontanamento sociale relative al Covid-19. Il rapporto - conclude - non deve essere usato a fini diagnostici o terapeutici».