AGGIORNAMENTO ORE 19 Continua a correre il Coronavirus in Veneto: i positivi stasera sono 7.650, con una crescita di 153 casi rispetto a stamane (bollettino Regione Veneto 27 marzo ore 17). I decessi raggiungono quota 342 (+29 rispetto alla mattina, +34 nelle ultime 24 ore): tre le vittime nel Vicentino (tutte ricoverate a Santorso). In isolamento domiciliare vi sono 18.895 persone, i pazienti ospedalizzati in area non critica 1.524 (12 in meno), quelli in terapia intensiva 337 (1 in meno). I dimessi sono 625.

Nel Vicentino i casi totali sono saliti a 989 (+23 rispetto al report di questa mattina. I decessi sono saliti a 49. I pazienti ricoverati sono 243, di cui 197 area non critica e 46 in terapia intensiva. Sono 2.408 le persone in isolamento domiciliare.

ORE 10 Il Veneto raggiunge quota 7.497 casi di Coronavirus accertati, 295 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio (giovedì 26 marzo). Lo comunica la Regione Veneto (report di venerdì 27 marzo ore 8).

Sono 313 i morti, con 5 nuovi decessi, tutti nel Veronese

Le persone in isolamento, tra contagiati e loro contatti, sono 18.895. I ricoverati in area non critica sono 1.536, 46 in più rispetto a ieri pomeriggio, quelli in terapia intensiva 338 (+2), i dimessi 536. Rimane fermo il cluster di Vo' Euganeo, mentre la provincia con il maggior numero di casi è Padova (escluso Vò) con 1.807 (+81), seguita da Verona 1.645 (+113)

A Vicenza e provincia i casi di positività sono arrivati a quota 966 (+20 rispetto a ieri). Non si registrano altri decessi: resta stazionario a 46 il numero delle vittime nel Vicentino dall'inizio dell'emergenza, vale a dire dal 21 febbraio.

I pazienti ricoverati sono 244 di cui 199 in area non critica e 45 in terapia intensiva. Sono 2.408 le persone in isolamento.