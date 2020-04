Crescono di 363 i casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto, raggiungendo la quota di 10.111 da inizio dell’epidemia. Rallenta la curva dei decessi (+14), e si attenua la pressione per i ricoveri in area non critica (-26) e nelle rianimazioni (-3).

Lo spiega il bollettino di stamane della Regione Veneto (2 aprile ore 8). I casi attualmente positivi (dato depurato da decessi e negativizzati) sono 8.911, quelli dei negativizzati virologici 668. I deceduti sono 503 - che salgono a 532 nel cumulativo con le persone morte anche in strutture extraospedaliere -. Torna lievemente a salire, infine, il numero dei soggetti in isolamento, 20.278.

Complessivamente nel Vicentino i casi sono saliti a 1.434, 58 in più rispetto all'ultimo report. Sono 240 le persone ricoverate nel Vicentino in area non critica, 48 quelle in terapia intensiva. 2.667, infine, le persone in isolamento domiciliare. Complessivamente le vittime sono 73.