«Abbiamo una storia da mesi, non riuscivamo a vivere senza vederci, non dateci la multa, per favore». La coppia di veronesi sui quarant'anni ha tentato in tutti i modi di evitare di finire nelle maglie della giustizia ma per loro non c'è stato nulla da fare. D'altro canto, l'incontro tra amanti non è permesso da nessuno dei Decreti del presidente del Consiglio, firmati in questi tempi di Coronavirus. E così anche la coppia di veronesi è stata costretta a piegare la testa e ricevere nelle loro mani il verbale dei carabinieri della compagnia di San Bonifacio.

Buon per loro che il nuovo Dpcm del premier Conte, entrato in vigore proprio ieri mattina, ha depenalizzato la violazione degli obblighi per prevenire la diffusione del contagio del Coronavirus, trasformandoli da un reato in sanzioni amministrative.

I due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre si trovavano in auto, seminudi, in una stradina di campagna: si sono rivestiti e sono scesi dall'auto per ricevere dai militari la sanzione.

G.CH.