AGGIORNAMENTO ore 19.30. Il bollettino Coronavirus del pomeriggio (report 29 marzo ore 17) della Regione Veneto segna 151 positivi in più, portando a 8.509 i contagiati totali.

I decessi sono 10 (402 complessivi), di cui uno all'ospedale di Santorso, in attesa della conferma Iss, dell'Istituto superiore della sanità. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.064, i pazienti in terapia intensiva sono 360 (+5).

In testa, nell’elenco dei nuovi casi, resta Verona con 57, Padova con 25, Vicenza con 21, Venezia con 19, Belluno con 15.

Nel Vicentino i casi di positività al Covid-19 sono quindi saliti a 1.125 (+21).

I decessi sono invece 59 (+1 rispetto a questa mattina). Complessivamente i pazienti ricoverati in ospedale sono 272, di cui 222 in area non critica e 50 in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare (positivi e contatti) sono 2.501. I dimessi 740 (+ 66)

IL BOLLETTINO del 29 marzo ore 9. Il bollettino Coronavirus di oggi della Regione Veneto segna 258 positivi in più, portando a 8.358 i contagiati totali. I decessi sono 14 (392 complessivi), di cui 2 all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.064, i pazienti in terapia intensiva sono 355 (+6). In testa nell’elenco dei nuovi casi c’è Verona con 86, Padova con 58, Treviso con 39, Venezia e Vicenza con 36.

Nel Vicentino i casi di positività al Covid-19 sono quindi saliti a 1.104. I decessi sono invece 58 (+2 rispetto a ieri, entrambi a Vicenza). Complessivamente i pazienti ricoverati in ospedale sono 263, di cui 215 in area non critica e 48 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare (positivi e contatti) sono 2.501.