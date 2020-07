Violento nubifragio: frane, alberi caduti e allagamenti

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco per il forte nubifragio che nella serata di ieri ha interessato con notevoli danni il Bellunese e in particolar modo i comuni di Auronzo di Cadore, Dama di Cadore e Santo Stefano.

Non si hanno notizie di persone rimaste ferite a causa del maltempo. Le squadre dei vigili del fuoco permanenti e volontari presenti con oltre 40 operatori e 15 automezzi, stanno ancora operando per il taglio e la rimozione di alberi, caduti lungo le strade e la pulizia di detriti oltre a operare per numerosi allagamenti.

Ad Auronzo è esondato il torrente del Calvario, provocando numerosi allagamenti tra cui anche un negozio di ottica. Una famiglia di tre persone è rimasta bloccata lungo la SP 6 del passo Sant’Antonio a causa della caduta di alberi e la presenza di detriti sulla carreggiata.

La coppia con un bambino è stata da una squadra dei vigili del fuoco e portati nella propria abitazione a Padula. Nella giornata di oggi l’auto sarà recuperata. Nella notte a scopo cautelativo è stato deciso l’evacuazione di una seconda abitazione con tre persone in Val di Gares per una frana lungo la strada comunale di Canale d’Agordo. Alle 8 di giovedì sono stati eseguiti 30 interventi di soccorso da parte delle squadre dei vigili del fuoco.