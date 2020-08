Viaggio post-maturità in Croazia: 13 ragazzi veneti tornano positivi

Un viaggio post-maturità in pullman in Croazia è costato il contagio anche a cinque diciannovenni veronesi e a otto studenti padovani. È uno dei maggiori focolai scoperti dalla Regine in questi giorni, ma anche in questo caso non si tratta per ora di un fronte preoccupante: i ragazzi sono tutti senza sintomi e i loro contatti sono stati per lo più individuati in modo da contenere il cerchio della possibile infezione di altre persone.

Il gruppetto faceva parte di una comitiva di ragazzi veneti andati in pullman all'isola di Pag, classica meta di ragazzi per il mare e le serate in discoteca. Una ragazza padovana, che ha sviluppato i sintomi della malattia, ha raccontato: «Nessuno aveva la mascherina, né in pullman né in discoteca, ci siamo adeguati».

Nei giorni scorsi anche cinque giovani bassanesi erano risultati positivi al Covid dopo essere tornati da una vacanza in Croazia. La Regione e le Ulss continuano a chiedere prudenza ai ragazzi, utilizzando mascherine e gel per proteggersi.