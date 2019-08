VENETO. La protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l’intero territorio regionale, per la possibilità di forti temporali. Le prescrizioni sono valide fino alle 8 di giovedì. Le previsioni meteo dell’Arpav indicano per oggi e domani tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane e più frequenti domani. Saranno possibili forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate, oggi per lo più sulle zone montane e pedemontane, domani anche su alcune zone della pianura, specie centro-settentrionale.