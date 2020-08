Vento, grandine e temporali: ancora danni

Dopo il nubifragio di domenica scorsa, nel pomeriggio di ieri un’altra ondata di maltempo ha colpito di nuovo Verona e la sua provincia con violenti rovesci, temporali e forti raffiche di vento. La sala operativa del 115 dei vigili del fuoco ha ricevuto dalle 17 in poi oltre 60 chiamate per interventi di allagamenti, piante divelte, rimozione elementi pericolanti. Le zone più colpite il comune di Bussolengo con la richiesta d’interventi per prosciugamenti. La città di Verona e il comune di Pescantina per danni da vento con piante ed elementi pericolanti da rimuovere. Altre chiamate anche dai comuni di Bardolino, Lazise, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con richiamo di personale libero dal servizio e l’integrazione di squadre dei comandi limitrofi.

Dal tardo pomeriggio di ieri anche la provincia di Padova è stata di nuovo colpita da una nuova ondata di maltempo dopo quella di domenica scorsa. Oltre 40 le richieste arrivate alla sala operativa dei vigili del fuoco per prosciugamenti, danni causati dal forte vento con caduta di rami piante ed elementi pericolosi, soprattutto nella zona dei colli euganei. Richieste d’intervento dai comuni: Teolo, Cervarese Santa croce, Rovolon, Abano Terme, Selvazzano Dentro.