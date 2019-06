ESTE (Padova). Una donna di 96 anni è morta in un incendio provocato probabilmente dal corto circuito del ventilatore che teneva vicino al letto. La vittima si chiamava Diamede Toniolo, abitava da sola in via Ariosto 19 ad Este (Padova). Sul posto i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco. I fatti sono avvenuti alle 6 di questa mattina. Sono in corso accertamenti da parte degli

investigatori.