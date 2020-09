Venice Marathon: edizione speciale 2020, sarà "virtuale"

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 23 SET - Sarà una "Special Edition" l'edizione 2020 della Venice Marathon che, in ossequio alle normative anti-Covid e per l'impossibilità di gestire decine di migliaia di iscritti, avrà una parte 'virtuale' e una in presenza ma "One for All", con un uomo e una donna a correre sul tradizionale percorso da Stra a Venezia, domenica 25 ottobre. Per tutti, dal 24 ottobre al primo novembre ci sarà la "Venicemarathon Virtual Race 42K e 10K": tutti gli atleti iscritti, circa 5.000, potranno misurarsi sia nella maratona che nella distanza più breve di 10.000 metri, correndo individualmente lungo percorsi scelti da loro stessi, scaricando un'applicazione dell'organizzazione; il 25 gli atleti che si prenoteranno avranno la possibilità correre la "Virtual 10K" al Parco San Giuliano di Mestre. La "Venicemarathon One for All" vedrà un atleta per la categoria maschile e una per quella femminile correre in rappresentanza di tutti gli iscritti sul percorso originale della maratona, scortati dalle forze dell'ordine lungo il percorso e da una troupe video che documenterà l'evento live per i canali web e social di Venicemarathon. (ANSA).