Venezia: Women in cinema, nasce premio per visibilità donne

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Si chiama WiCA | Women in Cinema Award, un nuovo premio che vuole contribuire alla visibilità delle donne all'interno dei più importanti Festival del Cinema e lo fa partendo dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un Premio assegnato da un'Academy di giornaliste alle donne del cinema, ma anche agli uomini che nel corso della carriera o nelle ultime stagioni le hanno messe al centro del loro lavoro o valorizzate all'interno delle produzioni.L'appuntamento è durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 8 settembre alle ore 16.00 all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior del Lido dove saranno consegnati tutti i Premi durante l'evento condotto dall'attrice e scrittrice Claudia Conte. Se per conoscere i nomi di tutte le premiate e i premiati si dovrà attendere settembre, si possono sin d'ora anticipare quelli di Chiara Tagliaferri e di Christian Petzold. Scrittrice, autrice e conduttrice radiofonica, Tagliaferri, con Michela Murgia, ha ideato e scritto le storie del podcast "Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi", un appuntamento mensile durante il quale vengono raccontate storie di donne incredibili e fuori dalla norma. Un successo radiofonico senza precedenti diventato un libro di altrettanto successo, edito da Mondadori. È coordinatrice editoriale per Storielibere.fm, la piattaforma più innovativa di narrazioni audio online, e con Melissa P. è autrice del podcast "Love stories". Petzold è tra gli autori tedeschi più amati anche all'estero. Il suo Undine, nelle sale italiane con Europictures il 24 settembre, alla 70esima Berlinale ha ricevuto il Premio FIPRESCI e fatto guadagnare a Paula Beer l'Orso d'Argento per la miglior attrice mentre per Barbara, ancora al festival di Berlino nel 2012, Petzold è stato premiato con l'Orso d'Argento per la miglior regia. (ANSA).