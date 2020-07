Venezia, parte servizio consegna a domicilio libri biblioteche

GM

(ANSA) - VENEZIA, 18 LUG - Ha preso avvio nel centro storico di Venezia "LibriDaTe": , il nuovo servizio sperimentale di consegna di libri della biblioteche a domicilio. L'iniziativa è rivolta agli over 70 e a persone con disabilità che potranno ricevere a domicilio i documenti della biblioteca e restituirli. Un operatore si occuperà della consegna dei materiali per il centro storico: libri, film, cd musicali, potranno essere recapitati direttamente a casa. Per restituirli basterà telefonare per poi essere raggiunti da un operatore direttamente a domicilio. (ANSA).