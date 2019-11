VENEZIA. «Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per Venezia. Stanziati 20 milioni, i primi fondi per gli interventi più urgenti, a sostegno della città e della popolazione. Al lavoro per il piano per gli indennizzi a privati e commercianti e per rifinanziare la legge speciale per Venezia». Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri convocato per dare il via libera alla Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della Regione Veneto.