Qualcuno l'ha già ribattezzata la strage silenziosa. È quella che si sta consumando nelle case di riposo, anche in Veneto. Più di un terzo delle vittime del coronavirus del Veneto, infatti, era ospite di una struttura per anziani. È quanto emerge dai dati (aggiornati) diffusi dalla Regione sui tamponi per individuare i contagiati da covid-19 effettuati nelle case di riposo.

I DATI REGIONALI

Complessivamente dall'inizio dell'emergenza in Veneto, secondo l'ultimo bollettino regionale (16 aprile ore 8) si contano 981 vittime. Di queste, 391 erano ospiti di case di riposo (56 quelle nel Vicentino).

Ad oggi il test è stato effettuato all'86% degli ospiti delle strutture (ma solo il 57% di quelli vicentini) e al 95% del personale (l'87% nel Vicentino). Particolarmente in ritardo per quanto riguarda i test sugli ospiti è l'Ulss 8, dove solo il 36% è stato sottoposto a test rapido o a tampone.