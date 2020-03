Veneto, scendono terapie intensive

GM

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Rallenta la velocità di crescita dei casi da Coronavirus in Veneto: nelle ultime ore il dato dei nuovi positivi segna +129, per un totale di 8.853, ma scende ancora - com'era stato durante la notte - il numero dei pazienti (354) in terapia intensiva. Nel report di stamane della Regione già questa tabella segnava -4. Non si tratta di persone guarite, ma di pazienti che non sono più in pericolo di vita. Contestualmente, infatti, salgono i ricoveri in area non critica, 1.669 (+36). Il dato negativo resta quello dei morti (+29), che ora ammontano a 436.