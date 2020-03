Ore 20. Sono saliti a 1049 i casi di positivi al Coronavirus in Veneto. Tra essi rientrano anche 38 pazienti che nel frattempo sono guariti; per questo il dato reale dei malati attuali è di 1.011. Lo riferisce l’ultimo report della Regione Veneto (mercoledì 11 marzo ore 17.30) da stamane l’aumento è di 26 casi,un apparente rallentamento rispetto al picco precedente (+110).

In aumento anche la vittime, salite a 30. Nel Vicentino si è verificato il primo decesso.

Ore 8. In Veneto i casi di positività al coronavirus hanno superato quota mille. Lo rende noto la Regione. Secondo l'ultimo bollettino (ore 7.30 di mercoledì 11 marzo) sono infatti 1.023 i malati, con un incremento di ben 110 nuovi casi rispetto alla giornata precedente.

In aumento anche la vittime, salite a 29, tre in più rispetto a ieri; due pazienti morti all’ospedale di Padova, ed uno a Treviso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 68, una in meno rispetto a martedì. Per il cluster di Vo', il primo focolaio nella regione, nessun nuovo positivo.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE ORE 7.30 11 MARZO

I CASI NEL VICENTINO

A Vicenza e provincia i casi di positività sono saliti a 92, 17 casi in più rispetto all'ultimo report di ieri. Di questi, 17 pazienti sono ricoverati al San Bortolo di Vicenza, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 5 sono stati dimessi. Salgono a 6 i pazienti ricoverati all'ospedale di Santorso, quattro i dimessi, mentre due sono all'ospedale di Bassano.