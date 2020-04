AGGIORNAMENTO MARTEDÌ 21 APRILE. Il Coronavirus continua a far registrare nuovi casi positivi e altre vittime in Veneto. L’ultimo bollettino della Regione segnala 277 nuovi contagiati rispetto a ieri (per un totale di 16.4040), e 33 decessi in più, che portano le vittime ad un totale di 1.154 (tra ospedali e case di riposo).

Sale però anche il dato dei guariti, 5.173, e diminuisce di 600 unità quello delle persone in isolamento, ora 11.059. Altro dato positivo riguarda la discesa di ricoverati, sia in terapia intensiva (-3), che in area non critica (-43).

LUNEDÌ 20 APRILE. I casi positivi in Veneto stamane hanno raggiunto quota 16.127, quindi 192 in più della rilevazione di ieri mattina. Si registrano nuove 21 vittime, mentre i casi attualmente positivi sono 10.061 Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto (lunedì 20 aprile).

Sono 11.658 le persone in isolamento, meno 255 rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.273, 9 in più; mentre in terapia intensiva sono 180 i pazienti, 4 in meno. I dimessi sono 2.117, le persone curate in questo periodo sono 3.500.

Finora in Veneto sono stati realizzati 260.810 tamponi.

DOMENICA 19 APRILE. Salgono a 15.935 i casi di positività al Coronavirus rilevati in Veneto dall’inizio del contagio, 243 in più rispetto a ieri, secondo l’ultimo bollettino regionale (19 aprile ore 8). Sono 10.210 i casi attualmente positivi, con 1.087 deceduti, dei quali 918 in ospedale, 18 in più di ieri. I negativizzati sono saliti a 4.638, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 11.913.

Continuano a scendere sia i ricoverati in area non critica, attualmente 1.264, -23 rispetto a ieri, sia quelli in terapia intensiva, che sono 184 (-6). È il secondo giorno in cui i pazienti in intensiva Covid-19 risultano inferiori a quelli non Covid-19 (197).

SABATO 18 APRILE. I casi positivi al Sars-Covid2 in Veneto stamane hanno raggiunto quota 15.692, 318 in più della rilevazione di ieri mattina. Si registrano nuove 23 vittime, mentre i casi attualmente positivi sono 10.444. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto (sabato 18 aprile).

I pazienti in terapia intensiva sono 190 (-7). I decessi sono appunto 23, dato che porta a 900 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.287 (meno 72), i casi di negativizzati virologici 4.189. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.059. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 12.723. I dimessi sono 2.051.

*I dati quotidiani sul contagio e le vittime da coronavirus saranno divulgati dalla Regione una sola volta al giorno. Zaia ha spiegato che la scelta è dettata da «questioni organizzative e perché in questo momento è sufficiente»