Salgono a 1.595 i contagi in Veneto, 137 in più rispetto a giovedì pomeriggio. Lo rende noto la Regione Veneto (bollettino di venerdì 13 marzo ore 7.30). Rispetto a ieri sera cresciuti anche i decessi, che oea sono 42 (+2). Nel dettaglio: Padova (esclusi domiciliati a Vo') 441 (+21), cluster domiciliati a Vo' 82 (-3), Treviso 327 (+17), Venezia 248 (+28), Verona 210 (+40), Vicenza 141 (+18), Belluno 59 (+7), Rovigo 16 (+3), domicilio fuori Veneto 25 (+5), assegnazioni in corso 46 (+1).

Complessivamente i pazienti in terapia intensiva sono 107, tra questi 11 (+3) all'ospedale di Vicenza.

Le due persone decedute erano ricoverate all'ospedale di Treviso.