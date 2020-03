Salgono ancora in Veneto i casi di positività al coronavirus: sono 100 in più rispetto a mercoledì sera, 3.484 secondo l'ultimo report della Regione (bollettino 19 marzo ore 8). E salgono purtroppo anche le vittime (115), 2 in più rispetto a ieri pomeriggio. Un decesso si è verificato al San Bortolo, le morti in provincia salgono così a 12. I ricoverati sono 990: 771 in area non critica e 209 in terapia intensiva.

Complessivamente nel Vicentino sono 424 i casi di positività (+4 rispetto all'ultimo report). Di questi 95 sono ricoverati in ospedale in area non critica e 26 in terapia intensiva. Sono invece 1.551 le persone in isolamento domiciliare.

Prosegue invece lo "zero nuovi casi" di Coronavirus nel focolaio di Vo' Euganeo, il primo a essere scoperto in Veneto, per il settimo giorno consecutivo. Nella cittadina euganea rimangono in isolamento 52 persone. La provincia di Padova è quella che continua a registrare il maggior numero di positivi (842, +26 rispetto al pomeriggio di ieri). Seguono Verona (686, +23), Treviso (637, +20), Venezia (475, +24), Vicenza (424, +4), Belluno (150), Rovigo (52). Cinquanta i casi domiciliati fuori dal Veneto, mentre le assegnazioni in corso sono 86. In tutto il Veneto sono 10.124 le persone in isolamento domiciliare.