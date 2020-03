Solo saliti a 223 in Veneto (121 asintomatici) ad oggi (ore 9 di domenica 1 marzo) i casi positivi al coronavirus, 27 in più del report precedente. Lo rende noto la Regione. Di questi, 87 appartengono al focolaio di contagio di Vo', 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 3 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona, 1 attribuito a Codogno. Per 47 casi è ancora in corso l’assegnazione epidemiologica ad un cluster specifico. I ricoverati complessivi sono 59, di cui 12 in terapia intensiva.

ZAIA: «VO' RESTA ZONA CHIUSA»

Confermata la chiusura delle scuole fino all’8 marzo in Veneto. «La situazione di oggi è che abbiamo 223 persone positive in Veneto» con «59 ricoveri in ospedale di cui 13 in terapia intensiva. Quindi la diffusione del contagio cresce ma non in maniera esponenziale». Lo ha detto hai cronisti il presidente del Veneto Luca Zaia. «Abbiamo attivato tutte le task force provinciali - ha fatto sapere il governatore - e la visione resta quella di applicare le linee guida e di proporre l’isolamento fiduciario per evitare la diffusione». Un dato positivo, aggiunge Zaia, è che «abbiamo i primi 7 dimessi. Si inizia quindi a vedere la luce in fondo al tunnel». Crescono tuttavia i casi positivi a Treviso. Si tratta, replica Zaia, «di un contagio relativo all’ospedale dove» alcuni giorni fa è deceduta un’anziana, «sintomatica che ha contagiato operatori e contatti e non - precisa - di un contagio cittadino». Quanto a «Vo' - aggiunge - resta zona chiusa». Al momento, conclude, «viene considerato dall’Iss e dagli esperti un grande focolaio. E per questo motivo non daranno mai l’apertura di Vo' almeno per la prossima settimana». Era stato lo stesso Zaia, sabato, a chiedere al Governo di riaprire la zona rossa di Vo'.

I CASI NEL VICENTINO

Secondo l’ultimo bollettino dell’Ulss 8 alle ore 11 di sabato 29 febbraio sono quattro i casi positivi, in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute.

È stato infatti individuato un ulteriore caso, relativo a un vicentino che lavora fuori provincia. Le quattro persone sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute, seguiti dai servizi aziendali. I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai nel nostro territorio.

I tamponi eseguiti sono 161, quelli negativi: 152 e in attesa 5. I tamponi eseguiti nella giornata del 28.02.2020 sono 5. Nessuno è stato ricoverato.



LA MAPPA

Nel comune di Vo' Euganeo, nel Padovano, i contagiati sono saliti a 87 (inclusa la persona deceduta): di questi 2 sono ricoverati in terapia intensiva a Padova. Sette pazienti, invece, sono stati dimessi in isolamento m stanno bene. A Mira-Dolo i contagiati sono 5 (4 sono operatori sanitari), ma uno solo è ricoverato. A Venezia i casi sono 19, cinque dei quali ricoverati in terapia intensiva. A Limena 12 casi, di cui uno ricoverato in terapia intensiva a Padova. Al "cluster" di Treviso i casi sono saliti a 42, per lo più rilevati su persone venute a contatto con la paziente deceduta martedì al Ca' Foncello; 27 sono asintomatici, 14 i ricoverati di cui uno in terapia intensiva. Tre pazienti sono assegnati al "cluster" di Vicenza, ma sono asintomatici e in isolamento domiciliare. A Verona sono stati confermati 2 casi, di cui uno ricoverato. A questi vanno aggiunti 47 pazienti con assegnazione epidemiologica in corso.

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio era risultata positiva ai test anche una bambina di 8 anni: la piccola, residente a Curtarolo nel padovano, è asintomatica e attualmente si trova in quarantena a casa. La positività ha fatto comunque scattare tutte le necessarie misure preventive. La scuola interessata dovrà rimanere chiusa fino al termine del periodo di incubazione della malattia, e tutti i frequentanti del plesso dovranno essere informati circa la comparsa di eventuali sintomi.

LE VITTIME

Rimangono due le vittime in Veneto. Mercoledì 26 febbraio, a causa di complicanze respiratorie, è deceduta una 75enne di Paese (Treviso) ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso e trovata positiva al coronavirus. Risale a venerdì 21 febbraio, invece, la morte del paziente 77enne di Vo' Euganeo ricoverato all'ospedale di Schiavonia (Padova), Adriano Trevisan, ex titolare di una piccola impresa edile in pensione.

IL NUMERO VERDE

La Regione Veneto ha attivato il numero verde 800462340 per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con il virus.