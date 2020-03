Aggiornamento ore 19.30

Sono saliti a 2.4541, 68 in più rispetto alla rilevazione di questa mattina, i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Veneto, secondo l’ultimo bollettino della Regione (ore 17 di lunedì 16 marzo). I decessi sono in tutto 76, sette in più rispetto a questa mattina. I ricoverati in area non critica sono 546 (+48) mentre quelli in terapia intensiva sono 163 (+7); 131 i pazienti dimessi.

Sono ancora invariati, per il quarto giorno consecutivo, i casi positivi nel focolaio di Vo' Euganeo, fermi a 82 da venerdì scorso. La provincia con maggiori positività è quella di Padova - escluso

il cluster di Vo' - con 652 (+19), seguita da Treviso (466, +14), Verona (438, +13), Venezia (359, +3), Vicenza (292, +5), Belluno (106, +5) e Rovigo (28, +1)

Nel Vicentino come detto ci sono 292 casi, 5 in più rispetto all'ultimo report. Complessivamente sono 78 i pazienti ricoverati, 59 sono in area non critica mentre 19 si trovano in terapia intensiva. Nello specifico 18 sono ricoverati al San Bortolo di Vicenza (più 19 in terapia intensiva), 11 a Santorso, 14 a Bassano (più uno in terapia intensiva), 15 ad Asiago e 1 a Valdagno. All'osepdale di Bassano un nuovo decesso. Il numero dei decessinel Vicentino sale dunque a 4.

Martedì 16 ore 8 Sono saliti a 2.473, 227 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio, i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Veneto, secondo l’ultimo bollettino della Regione (ore 8 di lunedì 16 marzo). I decessi sono in tutto 69, tre in più rispetto a ieri pomeriggio. I ricoverati sono 498 (+11) mentre quelli in terapia intensiva sono 156 (+20); 130 i pazienti dimessi.

Sono ancora invariati, per il quarto giorno consecutivo, i casi positivi nel focolaio di Vo' Euganeo, fermi a 82 da venerdì scorso. Anche in provincia di Rovigo, alle 8 di stamani, non è stato registrato alcun nuovo caso di positivi al Covid-19. La provincia con maggiori positività è quella di Padova - escluso

il cluster di Vo' - con 633 (+41), seguita da Treviso (452, +27), Verona (425, +61), Venezia (356, +28), Vicenza (287, +34), Belluno (101, +19).

Nel Vicentino come detto ci sono 287 casi, 34 in più rispetto all'ultimo report. Complessivamente sono 75 i pazienti ricoverati, 57 sono in area non critica mentre 18 si trovano in terapia intensiva. Nello specifico 19 sono ricoverati al San Bortolo di Vicenza (più 17 in terapia intensiva), 11 a Santorso, 12 a Bassano (più uno in terapia intensiva), 14 ad Asiago e 1 a Valdagno. Sedici i pazienti dimessi dall'inizio dell'emergenza.