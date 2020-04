Veneto: 15.935 positivi, calano ricoveri

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Salgono a 15.935 i casi di positività al Coronavirus rilevati in Veneto dall'inizio del contagio, 243 in più rispetto a ieri, secondo l'ultimo bollettino regionale. Sono 10.210 i casi attualmente positivi, con 1.087 deceduti, dei quali 918 in ospedale, 18 in più di ieri. I negativizzati sono saliti a 4.638, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 11.913. Continuano a scendere sia i ricoverati in area non critica, attualmente 1.264, -23 rispetto a ieri, sia quelli in terapia intensiva, che sono 184 (-6). E' il secondo giorno in cui i pazienti in intensiva Covid-19 risultano inferiori a quelli non Covid-19 (197). (ANSA).