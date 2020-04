I carabinieri attendono la denuncia per poter procedere nelle indagini su un’aggressione avvenuta venerdì sera ad Albignasego (Padova), nel quartiere di Sant’Agostino, nei confronti di un uomo che stava correndo assieme al proprio cane.

Protagonisti della vicenda, raccontata dalla vittima ai quotidiani locali, un padre e un figlio che si trovavano a ciglio strada vicino all’entrata delle scuole elementari. Alla vista del runner - che non avrebbe indossato la mascherina sul volto - i due hanno cominciato a insultarlo, lui è tornato indietro e li ha affrontati. È così scattata la lite, nel corso della quale il giovane avrebbe sferrato un pugno all’indirizzo del corridore, colpendolo in pieno volto. È stato lo stesso aggressore a chiamare i soccorsi; tutti i tre coinvolti hanno riportato ferite, ma solo il runner si è fatto portare in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato ecchimosi guaribili in 30 giorni. Per poter procedere ora è necessario che si presenti in caserma a mettere nero su bianco quanto accaduto; solo dopo i carabinieri potranno procedere all’accertamento dei fatti.